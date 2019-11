«Mi ammazzo con il coltello»: salvato dalla Polfer in stazione

di E.B.

TRIESTE - Ha telefonato alla sala operativa della Questura affermando di essere alla Stazione ferroviaria in possesso di un coltello ed in procinto di mettere fine alla propria vita. Gli operatori, mentre intrattenevano l'uomo al telefono, hanno segnalato la sua presenza alla Polfer affinché si recasse nell’immediatezza per aiutarlo ed evitare il gesto sconsiderato. Giunti nella zona binari, la Polizia ferroviaria ha rintracciato poco dopo l’uomo seduto su una panchina, ancora impegnato nella conversazione telefonica e dopo averlo distratto sono riusciti ad intervenire repentinamente al fine di togliergli dalla mano destra il coltello da cucina, lungo una decina di centimetri.L’uomo è stato portato all’ospedale di Cattinara per le cure del caso.