Meteo, soffia il vento di Bora sul Veneto Le previsioni fino a giovedì

Meteo , previsioni Veneto oggi. Il Meteo odierno segnala che nelle giornate di domani, mercoledì 25 marzo, e di giovedì 26 è prevista una fase di Bora persistente sulla pianura veneta , particolarmente significativa sulla costa e le aree limitrofe. Su queste zone i venti potranno essere tesi ed a tratti forti.



Sulla base di questi dati, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di «Attenzione» per vento forte, dalla mezzanotte di questa sera fino a tutte le 24 ore di giovedì. Per la giornata di domani, 25 marzo, è previsto un quadro in prevalenza nuvoloso con probabili schiarite soprattutto al mattino e con probabilità molto bassa di qualche isolato e debole piovasco. © RIPRODUZIONE RISERVATA