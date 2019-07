di E.B.

TRIESTE - È soprattuttoche in questa giornata da bollino rosso sulla città di Trieste ha raggiuntoa fare percepire maggiormente la morsa dell'afa, con una temperatura percepita che supera di gran lunga i 32 gradi registrati. In pianura, ricorda l'Osmer, la colonnina di mercurio segna temperaturema il tasso di umidità resta più contenuto, fra il 40 e il 50 per cento. Ancora per questa sera in città e lungo la costa la temperatura notturna prevista sarà di 28 gradi con un alto tasso di umidità che renderà ancora difficile la situazione. Si respirerà un pò di più nelle zone di pianura, grazie a una escursione termica più elevata tra il giorno e la notte e un umidità inferiore. Per trovare un pò di sollievo bisognerà quindi aspettare le giornate di domani 26 luglio e, soprattutto,localmente anche forti, che porteranno a un abbasseranno della colonnina di mercurio. Dalle ore 9 di domani mattina e fino alla mezzanotte di domenica, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta di colore giallo su tutta la regione per temporali forti.