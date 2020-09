Pioggia e vento forte, alberi caduti, strada SP 36 di Bordano chiusa per crollo massi. Quota neve scende a 1300 metri sulle Alpi

Pioggia e vento forti hanno caratterizzato la mattinata in Friuli Venezia Giulia. Dalle 7 la Protezione civile regionale segnala allagamenti nei comuni di Fanna, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, San Canzian d'Isonzo, Ruda, Sagrado e Ronchi dei Legionari.



Caduta alberi si sono verificate a San Daniele del Friuli e Taipana, mentre la strada SP 36 di Bordano è stata chiusa per crollo massi nei pressi della galleria sul lato di Braulins. La situazione degli invasi - informa la Protezione civile - viene costantemente monitorata: è sotto controllo e i fiumi permangono sotto i livelli di guardia.



Quanto alle previsioni, in giornata ci saranno piogge temporalesche diffuse, in genere intense, intermittenti su pianura e costa, più continue verso i monti. Sarà possibile qualche temporale forte. Soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa e in quota.



In serata la quota neve potrà scendere fin sui 1300 m sulle Alpi e il vento ruoterà in prevalenza da nord. Dall'inizio dell'evento atmosferico, nel tardo pomeriggio di ieri, sono pervenute complessivamente 150 chiamate al Numero Unico d'Emergenza 112. © RIPRODUZIONE RISERVATA