Il vento concede una tregua, ma arriva la neve /Tutte le temperature

Domani sarà ancora molto freddo ma inizierà un'inversione di tendenza i cui effetti si manifesteranno soprattutto nei giorni successivi, quando il contrasto tra l'aria più fredda preesistente e aria più calda in arrivo porterà varie precipitazioni che giovedì saranno nevose sia in pianura sia sui monti, mentre venerdì in pianura gradualmente si passerà da neve a pioggia. Le probabilità di precipitazioni per oggi sono basse (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti, specie su costa e zone limitrofe.

LE TEMPERATURE STANOTTE

Se in montagna si sono raggiunte temperature polari, con -34,4 gradi a Dolina Campoluzzo (Vicenza) a quota 1.768 metri, nei capoluoghi veneti le minime sono state tutte sotto lo zero con il record a Vicenza di meno 7,5. Il bollettino dell'Arpa Veneto mostra una situazione di gelo estesa a tutta la regione. A partire dalla Marmolada (Belluno) a 3.256 metri dove il termometro ha segnato -29,9, proseguendo per Piana di Marcesine (Vicenza) a 1.310 metri d'altezza con -25,1, Passo Pordoi (Belluno) a 2.155 metri con -22,9, Passo Cimabanche (Belluno) a 1.30 metri con -19,3, Val Visdende (Belluno) a 1.240 metri con -15 e Pian Cansiglio (Belluno) a 1028 metri con -14.8. Nei capoluoghi di regione il record l'ha raggiunto appunto Vicenza, seguita da Verona con -6,1, Belluno con -5,4, Rovigo con -5,2, Padova e Treviso entrambi con -4,2, Venezia con -3,3.

, almeno fino a ieri, in attesa della. Il Nordest è stretto nella morsa del freddo con temperature che ieri hanno toccato il record di -40 nel Vicentino, sulla dolina carsica di Campoluzzo. E se la morsa del gelo ancora non allenta neppure in Friuli-Venezia Giulia, almeno a Trieste non spira più la violenta Bora dei giorni scorsi , quando le raffiche hanno raggiunto i 130 chilometri orari.Il termometro, tuttavia, segnala aria ancora molto fredda: nella notte ancora -5 gradi sulla costa, -4 in pianura; intorno a -20 gradi in montagna e, in laguna, -3 a Grado. E per la giornata si prevede che la situazione migliori soltanto di qualche grado.. Secondo le previsioni, anche nel capoluogo giuliano dovrebbe cadere la neve, intanto si fanno sempre più ampie le schiarite.di uno o due giorni, e forse anche in modo sostenuto. Ieri i vigili del fuoco con cinque squadre hanno eseguito oltre trecento interventi in città, nessuno grave. Quella appena trascorsa è stata la prima notte tranquilla dopo una settimana circa. Il Giornale radio locale della Rai ha reso noto che idiretti al Porto di Trieste sono, in modo da impedire di ingolfare le linee ferroviarie, vista la sospensione dell'attività dello scalo. Attività che potrebbe riprendere in giornata.