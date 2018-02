La Bora gela Trieste. Temperature da brividi: -21,5 sul monte Zoncolan E nel Vicentino raggiunti i -40 gradi

LEGGI ANCHE

IL TERMOMETRO IN VENETO

Spetta alla dolina carsica di Campoluzzo, in provincia di Vicenza, il record del gelo registrato la notte scorsa in Veneto. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpav) ha reso noto che il sensore della temperatura è sceso al minimo rilevabile, -40 gradi sotto zero, e il valore dovrebbe essere addirittura inferiore. Si tratta comunque di una semplice curiosità statistica: Campoluzzo, località a 1.768 metri d'altitudine, è infatti una delle depressioni carsiche della montagna veneta e che viene monitorata perché è caratterizzata da un microclima che porta a raggiungere temperature estreme nel periodo invernale, ma anche una fortissima inversione termica notturna e forti sbalzi termici durante le ore notturne e un'escursione termica giornaliera tipica delle zone desertiche.



Altri punti di rilevamento in Veneto hanno comunque fatto segnare temperature da brivido come Pian Cansiglio (1028 m) con -18.1, Val Visdende (1240 m) con -22, Passo Cimabanche (1530 m) con -20.7, Passo Pordoi (2155 m) con -21.8, la Marmolada (3256 m) con -28.9 e Piana di Marcesina (1310 m) con -29.2.

Temperature sotto lo zero si registrano in tutto il Fvg con punte sul, dove il termometro è sceso a -21,5, sul, fermatosi a -19,5, e sul(-13). In particolare a, la temperatura a -5 gradi, nonostante la bella giornata, è percepita molto più fredda perché dopo una settimana continua a soffiare unamolto forte, conAnche nelle altre città il gelo si fa sentire: ail termometro oscilla tra i -5 della notte scorsa e i -3 di questa mattina, a-7 e sul-8.La Bora nel capoluogo regionale sta causando da ieri: le banchine sono praticamente deserte ed è stata realizzata una gestione alternativa di 1.300 camion in attesa, che prevede la distribuzione delle attività stesse in una ampia zona tra cui Monfalcone. In nottata agli autisti sono stati distribuiti generi di conforto. Anche per quanto riguarda i senzatetto è stato messo in opera un piano di soccorso perché tutti trovino un tetto e un letto dove ripararsi.