Messa sott'acqua: omelia letta a 5 metri di profondità, folla sulle Rive

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Si è rinnovata anche quest'anno, nello spazio d'acqua antistante piazza dell'Unità d'Italia, la tradizione della, organizzata dal 'Sub Sea Club', in occasione della festività di Santo Stefano. A officiare la particolare messa è statoche sotto una campana di plexiglass, a cinque metri di profondità, ha letto l'omelia consegnatali da un giovane sub, Diego. Grazie a un laringofono, la folla raccolta intorno alla Scala reale -- ha potuto ascoltare la lettura del testo, seguendo il sacerdote con l'ausilio di un maxischermo. Ad attenderlo in acqua c'erano una cinquantina di sub e i cani del Gruppo Cinofili Soccorso in Acqua. Quella di oggi è stata la 42/a edizione di 'Natale Sub'. "Una giornata che fa bene al cuore", l'ha definita l'arcivescovo di Trieste, mons.salutando i fedeli presenti prima della celebrazione.