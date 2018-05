La strada Costiera chiusa dalle 6 alle 20: lavori di messa in sicurezza

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Nuova chiusura per la Strada Costiera che sarà off limits al traffico nella giornata di domenica 27 maggio dalle 6 all 20. Si tratta di una decisione dettata dalla necessità di terminare i lavori di messa in sicurezza del muro in pietrame alla linea ferroviaria Trieste centrale-Villa Opicina e lo smontaggio del ponteggio. A comunicarlo è Fvg Strade, come richiesto da Rfi. La chiusura riguarderà entrambe le direzioni di marcia dalla fine di Sistiana al bivio di Mirarame con deviazione del traffico.In prossimità della galleria naturale scatterà l'interdizione totale alla circolazione di veicoli e pedoni. Frontisti e clienti di ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari potranno transitare fino alla galleria naturale per chi proviene da Sistiana e fino ai Filtri di Santa Croce per chi arriva da Trieste. L'orario di riapertura potrà subire delle variazioni.