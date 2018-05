Merce scaduta sul banco frigo: sequestrata in due supermercati

di E.B.

TRIESTE - Sequestro di merce scaduta sul banco frigo incittadini su un totale di quaranta controllati dal personale del nucleo di Polizia commerciale nell'ambito della costante attività di verifica a tutela dei consumatori: nel mirinodei generi alimentari deperibili.In due punti vendita, dunque, è stata riscontrata la presenza di prodotti preconfezionati in vendita oltre la data di scadenza. Tra i prodotti sono state trovate confezioni di pasta fresca, tortellini ripieni, snack dolci e salati, insaccati, yogurt, prodotti dolciari, sughi ed alimenti per l'infanzia, per un totale di circa quaranta confezioni. La sanzione prevista è pari a 3166,67 euro. I prodotti scaduti, quando non è stato possibile provvedere nell'immediatezza allo smaltimento a cura dell'esercente, sono stati postie saranno oggetto di provvedimento di confisca e distruzione a cura dell'Autorità amministrativa.