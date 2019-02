LE POLEMICHE

«Non è il momento di dire basta? Ma cosa altro deve fare l'ex-medico Fabio Franchi perché intervenga una qualche Procura della Repubblica per iniziare un provvedimento penale nei suoi confronti?». Così l'immunologo italiano Guido Silvestri della Emory University di Atlanta commenta il caso del no vax Fabio Franchi, che sta cercando su Facebook bambini con gli orecchioni per «un esperimento». Silvestri, firmatario insieme a Roberto Burioni, del Patto per la Scienza, ricorda che «questo è il signore che ha scritto un libro per "dimostrare" che HIV e AIDS non esistono, così diffondendo in Italia teorie che hanno provocato centinaia di migliaia di morti nel mondo. Le teorie seguite dal camionista anconetano Claudio Pinti, ora in galera per aver infettato diverse persone con HIV».

TRIESTE - «Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga». L'annuncio su Facebook è del. «Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al "passaparola" - continua il post di Franchi, autore del libro 'Aids: la grande truffà - NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione». Immediate le polemiche, con in prima linea il virologo Roberto Burioni.Il post è già stato commentato da diversi esperti. «Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook - scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa "sono pericolosi". Anche il virologo Roberto Burioni ha citato l'iniziativà su Twitter. «Bisognerebbe fare qualcosa», scrive.