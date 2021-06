«I nostri medici, pochi e i meno pagati d'Italia: la Regione aumenti i loro stipendi»

TRIESTE - I medici del Friuli Venezia Giulia sono i meno pagati d’Italia e va anche peggio ai triestini: maglia nera della maglia nera! Questo il quadro che emerge dallo studio Anaao Assomed sulla remunerazione dei medici. Il caso viene sollevato dal consigliere regionale del Fvh Walter Zalukar, del Gruppo misto, il quale ricorda di aver già agitato la questione – sebbene con sfumature diverse - con due interrogazioni alla Giunta regionele nel settembre e nel dicembre 2020.

APPROFONDIMENTI VENEZIA La Cassazione: Ulss, giusto il tetto allo stipendio dei dg veneti LA STORIA Medico di famiglia rinuncia alla pensione per l'emergenza Covid NUOVO SCONTRO Medici specializzandi, stop del governo alla legge veneta. Zaia... TREVISO Medicina, i corsi non si fermano. Zaia: «Troveremo altri...

Tetti di spesa

Nelle politiche sanitarie regionali, nota il consigliere, non vi è traccia di azioni di promozione che incentivino o attirino i professionisti, ma si va proprio nel senso opposto, privilegiando in tal modo una visione ragionieristica della sanità che punta al mero risparmio contabile sulla pelle dei cittadini. Zalukar aggiunge che la Regione interpreta in maniera restrittiva l’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, che impone un tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario, ignorando il comma 4.1 che invece permette alle Regioni a statuto speciale di bypassare questo tetto. E proprio nell’area triestina, quella dove i medici sono peggio pagati, l’azienda sanitaria ha già messo in previsione “un maggior contenimento della dotazione di personale e dei costi”, come si evince nel primo rendiconto infrannuale del 2021.

«Pochi e malpagati»

«Pertanto i medici in Fvg saranno pochi e malpagati - deduce Zalukar - e non inganni il dato, sempre contenuto nello studio, che la regione ha più medici per centomila abitanti. Si tratta di un dato grezzo che non tiene conto della complessità assistenziale, dell’epidemiologia del territorio e della sua morfologia e nemmeno dello stato di salute e della composizione della popolazione».

«Con queste politiche del personale di stampo restrittivo, la Regione non intende essere competitiva ed attrattiva - scrive Zalukar -. L’attrazione consente infatti di migliorarsi e lavorare su bacini di utenza ampi e su casistiche complesse, ma abbisogna di investimenti sul personale sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo». E il consigliere spiega di aver presentato una nuova interrogazione sul tema chiedendo alla Giunta di attivarsi per ovviare alla sperequazione del salario dei medici.