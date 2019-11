Troppe liti e violenza tra i giovani clienti: chiuso il McDonald's

di E.B.

TRIESTE - Il questore di Triesteha disposto ladi Piazza Carlo Goldoni divenuto, negli ultimi tempi, teatro di numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine per le numerosi liti tra avventori - nello specifico tra giovanissimi - avvenute al suo interno. Da maggio scorso ad oggi, infatti, il locale ha rappresentato punto di aggregazione per clienti di giovane età che si sono evidenziati peressendo già gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio o connessi all’uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di sospensione della licenza, ha lo scopo di impedire il protrarsi di una, e nel contempo, di prevenire il reiterarsi di tali situazioni, in grado di destare forte allarme sociale, specie nei residenti della zona.