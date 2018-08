Accoltellato e ucciso nel sonno: appartamento passato al setaccio

di E.B.

TRIESTE - La Polizia scientifica è tornata nuovamente a setacciarei nel rione di Gretta in cui martedì è stato trovato il cadavere di Mauro Vazzano, di 44 anni . Il sopralluogo specialistico da parte degli esperti si è concluso nel pomeriggio. Sul posto una squadra del gabinetto Interregionale di polizia scientifica per il Triveneto con sede a Padova, agenti della Squadra Mobile e della scientifica della Questura di Trieste e della polizia locale.Per l'omicidio di Vazzano,, è stato fermato ieri un uomo di 90 anni, Luciano Tarlao, suo coinquilino che si trova ora in cella nel carcere del Coroneo. Dopo un primo sopralluogo effettuato martedì dalla scientifica di Trieste, le indagini di serviranno a individuare eventuali nuove tracce latenti, attraverso strumentazione specializzata. Il cadavere di Vazzano era coperto da una pila di indumenti ma l'odore nauseabondo proveniente dall'appartamento aveva insospettito i vicini di casa che avevano contattato le forze dell'ordine.