TRIESTE - Un caloroso applauso ha salutato l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Università di Trieste in occasione dell' inaugurazione del 98/o anno accademico. Tutti in piedi, docenti e invitati alla cerimonia, hanno salutato il Presidente e subito dopo l'orchestra da giovani musicisti ha intonato dapprima l'Inno nazionale e successivamente l'Inno europeo.