Dalla pianta alla tazzina, al via master Illy sul caffè per 21 studenti

TRIESTE - Sonoi gli studenti del Master Universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e. Il corso di studi - il cui Anno accademico è stato inaugurato oggi alla Illycaffé di Trieste assieme alla Fondazione Ernesto Illy - è rivolto a giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie ed è nato per offrire una preparazione a tutto tondo sulla cultura del prodotto --, sulla valenza sociale del consumo del caffè e sulla cultura dei Paesi produttori. «Corso unico al mondo» - lo definisce una nota dell'azienda - il master è giunto. In cattedra saliranno docenti italiani ed esteri provenienti da Università di Udine, Università di Trieste, Wageningen University (Olanda), Università di San Paolo, University of Northern Colorado, Università di Ljubljana, University of Copenhagen e World Coffee Research. Tra i partner sostenitori, gli atenei di Udine e Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste e il Consorzio di Biomedicina Molecolare (Area Science Park - Trieste). Oltre agli studenti italiani, in classe ci saranno anche laureati da Brasile, Cina, Colombia, Costarica, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Finlandia, Guatemala, Honduras, India, Papua Nuova Guinea, Uganda e Venezuela. I corsi,, cominceranno lunedì e proseguiranno fino al 14 giugno; a metà ottobre è prevista la presentazione delle tesi.