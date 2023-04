Massimiliano Fedriga insediato in Regione, dopo Pasqua la formazione della nuova giunta

TRIESTE - Insediato ufficialmente in Regione. Oggi con una breve cerimonia nella sede in piazza Unità a Trieste presieduta dal procuratore generale della Corte di appello di Trieste, Dario Grohmann, Massimiliano Fedriga ha assunto le piene funzioni del presidente del Friuli Venezia Giulia. «Fa piacere continuare il lavoro» finora svolto, ha affermato Fedriga, «il risultato del voto è dovuto al lavoro di 5 anni, che non è stato di un presidente ma di una squadra». L'obiettivo «è garantire continuità al Friuli Venezia Giulia», «penso sia utile avere una visione di più ampio respiro rispetto a un'unica legislatura».

Fedriga: «Già impostati i prossimi lavori»

Tanti ora i fronti su cui lavorare. «Dal tema del lavoro alla vertenza Wartsila, ma anche negli altri settori: proseguire la riforma sanitaria, lavorare sulle infrastrutture. Dal primo giugno ci sarà il cambio del concessionario autostradale da Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico. Sono diverse le pratiche da portare avanti - ha ribadito - il lavoro è fortemente già impostato». Riferendosi poi a eventuali ricorsi, annunciati nei giorni scorsi da forze politiche rimaste escluse dal Consiglio regionale, Fedriga ha sottolineato: «Se uno ritiene che ci sia necessità di fare ricorso, lo faccia e poi gli organi competenti faranno le valutazioni. Siamo all'interno di un paese democratico ed è giusto che chi lo ritiene possa utilizzare gli strumenti a disposizione». Per il presidente riconfermato la riforma della legge elettorale regionale «non è prioritaria», ma rimane di competenza del Consiglio regionale. Nel caso «auspico un'ampia convergenza, che non deve diventare un veto a prescindere delle opposizioni».

La formazione dell'esecutivo

Per la formazione della Giunta bisognerà attendere settimana prossima quando il governatore incontrerà le forze politiche di maggioranza. In questo modo l'amministrazione potrà «diventare operativa e dopo, entro 20 giorni, convocherò il primo Consiglio regionale». Il criterio su cui il presidente si baserà per decidere la squadra sarà quello, come ha spiegato, «delle competenze e della capacità amministrativa, che non vuol dire tecnici alla guida degli assessorati, ma persone competenti nel settore». Sui tempi per la formazione dell'esecutivo Fedriga si è detto ottimista. «Sentendo un po' tutti prenderò le decisioni. Dovrò tenere insieme gli equilibri del territorio, di uomini e donne». Non si è sbilanciato sul numero di donne che potrebbero entrare in Giunta: «Non ho preclusione in un senso o nell'altro, stiamo cercando di guardare le competenze. Nelle forze politiche che compongono la maggioranza ci sono diverse donne che possono svolgere il ruolo di assessore». Fedriga ha infine chiarito che con il leader della Lega, Matteo Salvini, «non ho parlato della composizione della Giunta», mentre in merito alla conferma di eventuali assessori, ha puntualizzato: «Devo fare incontri e poi lo dirò alle persone interessate».