Mascherine non conformi: sequestrati 11 milioni di pezzi

TRIESTE - Sequestrati oltre 11 milioni di mascherine chirurgiche e Ffp2/Ffp3 dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con cadenza quotidiana vengono esequiti approfonditi riscontri sui dispositivi medicali che in rilevanti quantità arrivano al Porto giuliano, provenienti prevalentemente dalla Turchia e destinati all'Italia e ai diversi Paesi dell'Unione europea. Oltre 11 milioni dunque di mascherine sono state poste sotto sequestro di cui circa 4 milioni nei primi quattro mesi dell'anno. Si tratta prevalentemente di mascherine sprovviste delle prove di laboratorio o che riportano indicazioni mendaci per il consumatore su qualità inducendo, così, in errore il potenziale acquirente sulle capacità di protezione dal virus. Se introdotti sul mercato, questi dispositivi avrebbero potuto garantire illeciti ricavi per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.