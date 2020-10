Si rifiuta di indossare la mascherina e dà false generalità: 28enne sanzionato e denunciato

TRIESTE - Si è rifiutato di indossare la mascherina dopo che gli agenti lo avevano invitato a rispettare la normativa anticovid. Per questo un giovane di 28 anni, cittadino romeno, è stato sanzionato dalla Polizia a Trieste e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità e il rifiuto di fornirle.

Il giovane è stato notato da una Volante in via Ghega privo di una protezione alle vie respiratorie. Gli agenti lo hanno invitato a indossarla, ma la richiesta non ha avuto seguito. Il giovane ha inoltre minacciato gli operatori e si è opposto all'identificazione. Accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi dattiloscopici, dopo gli atti di rito il 28enne è stato deferito alla locale Procura e sanzionato amministrativamente. Ieri nell'area di Trieste sono state controllate 519 persone e 5 attività commerciali nell'ambito degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle misure anticovid.

