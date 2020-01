Marittimo ubriaco spaventa una donna e importuna i passanti

TRIESTE - Serata movimentata quella di ieri 29 gennaio per la Polizia alle prese con il comportamento alquanto alterato di un marittimo turco da poco sbarcato: il 25enne ubriaco ha strattonato e spaventato una donna in piazzale Straulino. Spaventata, la malcapitata è salita a bordo dell'autovettura di un passante. Il marittimo però ha continuato ad importunare i passanti e ha iniziato a dare colpi al finestrino con le mani di un'altra autovettura con a bordo un uomo.



Questi ha dunque allertato la Questura facendo giungere sul posto una Volante che ha identificato l'uomo portandolo - dopo una certa resistenza - in Questura. Il 25enne è stato denunciato per percosse, violenza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in porto per essere reimbarcato.



Sempre ieri sera, nel corso del servizio istituzionale di controllo del territorio, personale della Squadra Volante ha fermato in via Puschi un’autovettura. Alla guida un triestino residente a Muggia. Nel vano portaoggetti del mezzo è stato trovato un coltello a serramanico. E’ stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato per alcune violazioni del codice della strada. Ed infine, nella notte quattro persone hanno iniziato a litigare all’interno di un kebab di via Raffineria. Sono usciti e hanno continuato in strada, danneggiando un avvolgibile della saracinesca e sono scappati. E’ stata informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e due persone sono stati rintracciate poco dopo e identificate da una Volante. Si tratta di due cittadini rumeni, denunciati per danneggiamento. Uno di essi, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello ed è stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA