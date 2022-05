Morto in Australia Mario Biasin, presidente della Triestina, aveva 71 anni

TRIESTE - È morto all'età di 71 anni il presidente della Us Triestina Calcio 1918, Mario Biasin. Lo rende noto la società sportiva, che, «sgomenta», «si stringe» al dolore della famiglia.

«Dall'Australia - informa la Triestina Calcio - giunge una notizia che ci lascia sgomenti, senza parole. All'età di 71 anni è improvvisamente venuto a mancare il nostro amato presidente, Mario Biasin. L'US Triestina Calcio 1918, nella persona dell'Amministratore unico, Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta da questa terribile notizia e chiede a tutti il massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore. Nella giornata di oggi gli uffici societari rimarranno chiusi al pubblico. Ci stringiamo a Glenda e a tutta la famiglia. Riposa in pace, presidente».

Il governatore

«Capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà, spirito d'iniziativa, enorme passione, attaccamento alla terra di origine. Con la scomparsa di Mario Biasin, la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città e un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo». Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato la morte del presidente della Triestina Calcio Mario Biasin. «Nell'esprimere sincero cordoglio alla famiglia e alla Triestina il nostro augurio è che i valori che hanno contraddistinto l'intera esistenza di questo figlio illustre della nostra terra possano essere coltivati degnamente da chi in futuro sarà chiamato a guidare la gloriosa squadra di calcio rossoalabardata».