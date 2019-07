Ex campionessa azzurra morta: compagno rinviato a giudizio

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Èdella ex campionessa nazionale di tiro a segno, caporalmaggiore dell'Esercito Italiano,trovata morta nel letto a Muggia, in provincia di Trieste, nel novembre del 2018. L'uomo dovrà rispondere diai danni della ex campionessa, avvenuti nella casa che condividevano, davanti al figlio piccolo. Secondo quanto stabilito l'autopsia, la morte della donna - che aveva già denunciato l'uomo per violenza domestica - sarebbe avvenuta nel sonno,che le hanno provocato unada edema polmonare acuto. La prima udienza a carico dell'uomo è stata fissata per il 13 gennaio prossimo.