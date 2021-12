Da Marghera a Trieste, sgominato traffico di cocaina: tre arresti

TRIESTE - Tre persone arrestate. Questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia locale e partita nel mese di aprile di quest'anno. Nella zona di piazza Foraggi, infatti, gli agenti avevano arrestato un quarantenne albanese Z.S. in quanto trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e indiziato della cessione di numerosi dosi della stessa sostanza: l'uomo venne condannato in primo grado. Dalle indagini ha preso dunque il via un nuovo filone investigativo che ha permesso di accertare come alcune persone, che precedentemente si recavano da Z.S. per l’acquisto dello stupefacente, avevano iniziato a frequentare una casa popolare del rione di Poggi Paese e nel corso dei mesi i controlli di queste persone hanno portato a scoprire il possesso di stupefacente, in particolare cocaina.

Nell’alloggio di Poggi Paese erano domiciliati due tunisini, R.T. e H.M: il monitoraggio dei due uomini ha permesso di documentare come a turno si recassero a Marghera per rifornirsi dello stupefacente da rivendere poi nella piazza triestina.

In una di queste occasioni R.T. è stato fermato e arrestato con quasi 30 grammi di cocaina. Posto agli arresti domiciliari R.T. ha continuato a spacciare con H.M., che nel frattempo aveva deciso di spostarsi a Marghera, cercando di evitare le investigazioni nei suoi confronti. Nella giornata di ieri, 20 dicembre, il personale del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trieste ha arrestato R.T. ed anche un uomo triestino C.S., raggiunto dalla medesima ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari. Contemporaneamente gli investigatori triestini, affiancati dalla Polizia Locale di Venezia, in esecuzione della medesima ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato a Marghera il tunisino H.M.