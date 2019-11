Manuel Bortuzzo agli studenti: «Combattete per i vostri sogni»

TRIESTE - «Combattete per i vostri sogni, perché riuscire a realizzarli sarà la soddisfazione più grande della vostra vita», è il consiglio che Manuel Bortuzzo ha rivolto ai giovani studenti in un incontro ieri al Cafè Rossetti, poco prima dell' inizio dello spettacolo in suo onore, nella sua città.



Davanti a una platea composta da 70 ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Manuel, visibilmente emozionato, è arrivato con la fidanzata e, dopo l'impaccio iniziale, ha raccontato della sera in cui è stato ferito - «il proiettile non l' ho sentito e non ricordo nulla» - e di quando, risvegliatosi, gli «è caduto il mondo addosso» quando gli hanno detto che non poteva camminare. «Non date per scontato tutto quello che la vita vi dà e se avete un sogno da realizzare inseguitelo, perché quando raggiungerete ciò che vi eravate prefissati saprete stare veramente bene», ha detto ai ragazzi.



Manuel, 19 anni, ha poi parlato anche dal palcoscenico del Politeama Rossetti, come riporta "Il Piccolo": «Ho imparato quanto vale la pena piangere, soffrire, sacrificarsi, pur di raggiungere un risultato a cui teniamo, perché la soddisfazione ripaga di tutta la fatica. Ho conosciuto l' abisso della disperazione, e ne sono venuto fuori, ora posso dirlo, sulle mie gambe. L' unica strada che conosco per rinascere». Promessa del nuoto italiano, Manuel si è poi soffermato sul lungo percorso fisioterapico che ha intrapreso e l'idea della serata ha proprio lo scopo di sostenere le spese per le cure. «Farò tutto quello che è nelle mie possibilità per poter tornare a camminare», ha sottolineato. Il pubblico gli ha tributato una calorosa standing ovation fin dalla apparizione, una volta apertosi il sipario. Manuel sta girando un film sulla sua vita a Roma con Raoul Bova e ha pubblicato un l anno in cui ho ricominciato a vincere».

