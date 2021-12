«La più ricca della storia del Fvg»: approvata la manovra 2022 da 4,7 miliardi

TRIESTE - Dopo quattro giornate e oltre 40 ore di lavori, è stata approvata la manovra finanziaria 2022 della Giunta Fedriga - "la più ricca della storia del Fvg" segnala la Regione - con 4,7 miliardi euro complessivi, licenziata dal Consiglio regionale - ininterrottamente guidato dal presidente Piero Mauro Zanin - con i voti della maggioranza compatta e il no dell'intera opposizione. "Sviluppo, crescita e famiglia" sono le parole d'ordine, come ha indicato il governatore Massimiliano Fedriga. Alla fine, dopo più di 600 votazioni tra legge di Stabilità (ddl 150), legge Collegata (ddl 149) e Bilancio di previsione (ddl 151), sono stati accolti poco più del 20 per cento degli oltre 550 emendamenti presentati, principalmente quelli di iniziativa dell'Esecutivo e qualcuno anche dell'opposizione. Una Finanziaria volta "a creare stabilità di crescita con un investimento poderoso nell'attrazione di investimenti e nella crescita delle attività produttive. Siamo ai vertici nazionali per la crescita del Pil e secondi solo all'Emilia Romagna per export pro capite ma - ha insistito il governatore - il nostro dna ci spinge a essere ancora più competitivi a livello internazionale". Si va, dunque, "nella direzione di creare nuove opportunità occupazionali e mai come stavolta abbiamo destinato ingenti risorse alla salute anche per gratificare il personale sanitario che tanto ha dato e sta dando nella lotta alla pandemia".