Manifestazione no green pass contro l'obbligo vaccinale: occupato un pezzo del lungomare

TRIESTE/UDINE - Le oltre trecento persone che stanno partecipando alla manifestazione no Green pass a Trieste nel giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 si sono distribuite lungo le rive della città - il lungomare - occupando la porzione di strada adiacente piazza Unità, ancora transennata e blindata dalle forze dell'ordine. La protesta, dopo aver sfilato un paio di volte in corteo nell'area pedonale circostante la piazza, si è fermata e ha occupato la strada bloccando di fatto il traffico. I manifestanti continuano a fischiare e scandire cori, ribadendo "no a green pass", "vergogna" e "la gente come noi non molla mai". Stamani un'altra manifestazione di protesta si è tenuta a Udine.