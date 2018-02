Mancano 20mila operai e tecnici specializzati: al via la formazione

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - In Friuli Venezia Giulia vola lama mancano, in vari settori, 20mila addetti tra operai e tecnici specializzati. Lo dice il rapporto sull’economia della Unioncamere e lo conferma ile Sistema Casa: «Le aziende della produzione didei due distretti che rappresentiamo, quelli del Mobile e della Sedia, sono in forte ricerca di personale esperto - dice il presidente, Franco Di Fonzo - da formare e da inserire all’interno nella produzione sartoriale. Per questo abbiamo programmato due incontri, la prossima settimana, in cui analizzeremo lepiù adatte e ricercate, e studieremo assieme come formarle velocemente ed efficacemente ai fini di un inserimento occupazionale».Con la presenza delle associazioni di categoria e le imprese operanti, gli incontri, in programma lunedì 5 febbraio ae mercoledì 7 febbraio a, entrambi alle 17.30 nelle sedi del Cluster, porteranno alla definizione di un progetto formativo specifico per la produzione e la progettazione di imbottiti. «Saranno raccolte le esigenze manifestate dalledel Sistema casa regionale, le quali forniranno - spiega il direttore, Carlo Piemonte - gli input necessari per l'istituzione di un corso, il cui obiettivo è la formazione e la qualifica di figure professionali per la realizzazione di imbottiti in Friuli Venezia Giulia». Info 0432.755550 info@clusterarredo.com