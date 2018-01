Manager trovato morto, Princess Cruises: «Non era su nostra nave»

di E.B.

TRIESTE - E' giallo sulla morte del 55enne triestino, manager della Princess Cruises. L'uomo è stato trovato morto nelle acque del porticciolo di Abbazia il 26 dicembre scorso. I vertici della compagnia di navigazione statunitense hanno fatto sapere - alla testata Rai Fvg - chein quel periodo escludendo - dunque - la sua presenza a bordo di una nave da crociera in transito come ipotizzato inizialmente. Nessuna caduta accidentale in mare da una nave della compagnia. Il 55enne - residente a Dolegna del Collio assieme alla famiglia - si trovava in Croazia per, a bordo di una sua imbarcazione privata. Sulle dinamiche si attendono comunque conferme ufficiali: intanto l'autopsia ha accertato che la morte del manager triestino è stata provocata da un'. La salma tornerà in Italia in queste ore: i funerali dovrebbero tenersi lunedì 8 gennaio a Dolegna del Collio.