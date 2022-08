Trieste. Mamma arrestata per abusi sul figlio minorenne: ridotto a un suddito

TRIESTE - Violenze e vessazioni di una donna ai danni del proprio figlio, un ragazzo minorenne, ridotto in uno stato di totale sudditanza. Per questa ragione la donna, di 52 anni, triestina, è stata arrestata dai carabinieri e chiusa in carcere. Il ragazzo, invece, è stato affidato ai servizi sociali e inizierà un percorso di recupero psicologico. A segnalare le violenze, frutto di una situazione di degrado e violenza familiare, è stata la titolare di un pubblico esercizio a Trieste che aveva sospettato i maltrattamenti ed ha allertato i Carabinieri.

