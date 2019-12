Profuga con 4 figli piccoli rintracciata su un carro merci

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Una donna siriana ed i suoi 4 figli (di età compresa tra i 5 e i 10 anni), migranti irregolari, sono stati rintracciati in questi giorni nei pressi dello scalo ferroviario confinario di Villa Opicina. Agenti della Polizia di frontiera e della Polfer di Trieste ha rintracciato la donna e i figli a bordo di un carro merci, in seguito a una segnalazione del personale delle ferrovie. I cinque, attraverso la rotta balcanica, per la precisione lungo la tratta dove un tempo correva l'Oriente Express, stavano viaggiando su un treno merci proveniente dalla Serbia e diretto a Ravenna, contenente materiale edile e argilla. Sul posto sono intervenuti anche operatori della Croce rossa e vigili del fuoco che hanno prelevato il gruppo dal vagone per fornire i primi soccorsi, date le temperature rigide.