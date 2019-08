Abusa per oltre un anno della compagna e maltratta anche il suo gatto: pakistano in manette

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Gli agenti della Mobile di Trieste hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un, indagato per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate, percosse e maltrattamenti di animali. Le indagini sono iniziate a seguito della denuncia fatta dall’ ex fidanzata che,, ha trovato il coraggio di raccontare tutto, dopo un’iniziale ritrosia dovuta alla paura nei confronti del compagno che non solo la minacciava di morte, ma che era solito procurarsi atti di autolesionismo per ingenerare nella vittima sensi di colpa. Anche i gatti della donna erano oggetto di violenza dell’uomo cheA convincere definitivamente la compagna, l’ultimo arresto disposto dagli agenti della Squadra Volante nei confronti dell’indagato, il 13 agosto scorso, per aver violato la misura del divieto di dimora a Trieste e per essersi introdotto abusivamente all’interno dell’abitazione della vittima, dopo averne forzato la porta d’ingresso. In quella circostanza,intervenuti, minacciando il vicino di casa che aveva allertato le Forze dell’ordine. E’ proprio a seguito dei reiterati comportamenti raccontati, che il Gip ha emesso nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, notificata allo stesso presso il carcere del Coroneo dove si trovava già ristretto a seguito dell'arresto in flagranza.