Picchiava la compagna davanti alla figlia piccola: arrestato 35enne

TRIESTE - I Carabinieri di Duino e Aurisina hanno tratto in arresto un cittadino rumeno, 35enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cremona. L’uomo si è infatti reso colpevole di ripetuti maltrattamenti e lesioni nei confronti della propria compagna commessi alla presenza della figlia minore della coppia. Successivamente, al fine di eludere la giustizia, si era rifugiato in Spagna. I Carabinieri lo hanno rintracciato a bordo di un autobus in sosta in un’area di servizio, di rientro nel proprio Paese per le festività natalizie. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e condotto al carcere di Tolmezzo dove dovrà scontare la pena di 4 anni e sei mesi di reclusione.