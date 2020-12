Fiumi ingrossati, strade bloccate, furgone intrappolato nel guado: ore di paura in Fvg

PORDEONE - Strade chiuse, fiumi ingrossati, il maltempo sferza il Friuli Venezia Giulia: mobilitati vigili del fuoco e protezione civile. Nelle ultime ore soccorso il conducente di un furgone che non aveva rispettato il divieto di accesso al guado ed è rimasto intrappolato nel Meduna. Poco prima delle 16,45 di oggi 5 dicembre, la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto la richiesta di soccorso per un furgone bloccato nel guado di Vivaro (Pordenone). L'autista del mezzo, un corriere, ignorando la segnaletica di divieto di transito a causa dell'ingrossamento del corso d'acqua, ha attraversato il passaggio fluviale rimanendovi bloccato. Immediato l'invio della squadra del distaccamento di Maniago che con il supporto della squadra qualificata ad operare in situazioni di rischio acquatico alla luce delle "fotoelettriche" ha rapidamente recuperato il giovane con il suo furgone.

APPROFONDIMENTI MALTEMPO Allerta meteo, scuole chiuse anche in Friuli nelle aree più a...

Una giornata impegnativa quella di oggi per i Vigili del fuoco di tutta la regione, chiamati da ogni dove per far fronte alle continue richieste di aiuto. Dalle 8 alle 19 i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sono rimasti impegnati in 40 interventi di soccorso riconducibili al maltempo; la maggior parte di questi sono stati svolti dal personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine che in queste ore è intervenuto 30 volte a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Tutti i comandi provinciali hanno i moduli di CMR (Colonna Mobile Regionale) pronti a partire ed è stato già predisposto il richiamo in turno di personale libero dal servizio qualora si rendesse necessario. Inoltre da disposizioni nazionali sono pronti a muovere alla volta del Friuli Venezia Giulia altri contingenti di Colonna Mobile dislocati in Regioni d’Italia attualmente non interessate da allerte meteo. Tutte le sale operative dei Comandi Provinciali del Friuli Venezia Giulia sono in costante contatto con la sala operative della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco che in coordinamento con il CON (Centro Operativo Nazionale) è pronta a reperire ed inviare tempestivamente qualunque risorsa che si rendesse necessaria a contrastare eventi climatici avversi.

Ultimo aggiornamento: 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA