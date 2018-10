Dissesti idrogeologici e forte vento: convocata l'unità di crisi per il Friuli

FRIULI - Dissesti idrogeologici si stanno registrando in queste ore in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge. Alla centrale operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sono giunte anche segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto ( Pordenone) e Moggio Udinese (Udine), per il forte vento. A causa dell'ondata di maltempo prevista per queste ore sulla regione, ieri la Protezione civile del Fvg aveva diramato un'allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico.



La strada regionale 251 della Valcellina è stata interrotta a livello precauzionale poco dopo l'abitato di Barcis (Pordenone) per l'esondazione del torrente Cellina. Sul posto i vigili del fuoco, la Protezione civile e Fvg Strade. È stato attivato il protocollo d'emergenza con le forze dell'ordine di Belluno, che, in caso di emergenza, assicureranno gli interventi attraverso Longarone.



«Abbiamo convocato alle 15 l'unità di crisi nel centro operativo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e alle 18 saremo collegati con il Dipartimento di Protezione civile per capire la situazione complessiva» del maltempo in Italia. Lo ha detto il vice presidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. «Al momento - ha spiegato - disagi e criticità si registrano in particolare nell'area montana, nelle Prealpi carniche e nella Carnia». La giornata più critica in questa ondata di maltempo, ha precisato Riccardi, «è considerata quella di domani»: «Sono previste precipitazioni per 350 mm con forti raffiche di vento dalla costa verso la montagna». Al momento «stiamo monitorando il Tagliamento che ha superato il livello di guardia ma ad ora non presenta problemi. Martedì dovrebbe raggiungere il picco più alto della piena». Al momento «sono 200 gli operatori della Protezione civile impegnati» nell'emergenza e sono al lavoro da questa mattina, «quando è partita la macchina dei soccorsi».

