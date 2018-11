Maltempo, Fedriga: «La stima dei danni è di 615 milioni di euro»

di E.B.

TRIESTE - «La stima definitiva deia strutture e infrastrutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia». Lo ha annunciato oggi a Tolmezzo, in apertura degli Stati Generali della Montagna, il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Ora, ha affermato Fedriga, «mettiamo in campo tutto quanto necessario per superare le difficoltà con l'orgoglio e la determinazione che caratterizzano la nostra regione». Il governatore - informa la Regione Fvg - ha ricordatoregionale, ai quali hanno fatto seguito glie i 6,5 milioni di anticipo da parte del Governo. «Da Roma - ha aggiunto Fedriga - giungeranno in fase di bilanciocon già altre risorse previste per il 2020. Come ho avuto modo di anticipare al ministro Salvini - ha ricordato - chiederemo per il Fvg il massimo possibile».