Maltempo, lo storico Caffè degli Specchi costretto a chiudere. «Allagato l'interno e il seminterrato»

TRIESTE - Chiude causa maltempo il Caffè degli specchi, bar storico triestino affacciato sulla centrale piazza Unità d'Italia. Ieri, come spiega il titolare, Riccardo Faggiotto, le piogge intense e il vento hanno provocato alcuni danni al locale, tanto da comprometterne la riapertura. «Questa mattina sono stati riscontrati problemi all'impianto elettrico mentre ieri sono stati registrati allagamenti all'interno del locale, nel seminterrato», afferma Faggiotto. «Stiamo intervenendo sull'impianto elettrico ma non abbiamo ancora una data precisa per la possibile riapertura.