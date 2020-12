Maltempo, cancellazioni e ritardi fino a 110 minuti a Trieste

TRIESTE - Cancellazioni e ritardi dei treni fino a 110 minuti sono stati registrati nelle ultime ore a Trieste a causa dell'ondata di maltempo che ha interessato in particolare le zone carsiche. A causa del gelicidio, che ha provocato disagi alla linea all'altezza della stazione ferroviaria di Bivio d'Aurisina, dalle 23.30 di ieri alle 10 di oggi, giovedì 3 dicembre, fa sapere Rfi, sono stati cancellati 19 treni regionali, mentre gli altri convogli hanno registrato ritardi fino a 110 minuti.

Sono stati cancellati e auto-sostituiti tre Intercity tra Cervignano- Udine e Trieste ed è stato attivato anche un 'Minuetto diesel' fra Trieste e Monfalcone. Le locomotive raschiaghiaccio, spiega Rfi, sono entrate in azione ieri alle 17 ma l'entità del fenomeno ha vanificato le operazioni di pulizia dei cavi elettrici. Questa mattina in A4 si registravano, secondo quanto diffuso da Autovie Venete, code fra Redipuglia e Sistiana verso Trieste. In A23 code fra Udine Sud e Udine Nord verso Tarvisio. A Trieste nelle prime ore del mattino, riferisce la Polizia locale, sono stati registrati disagi in alcune strade periferiche dell'Altipiano carsico, poi risolti.

