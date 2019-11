Maltempo, Borrelli: «Ai cittadini del Fvg stesso trattamento di Venezia»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Assicureremo a tutti i cittadini gli stessi diritti e gli stessi trattamenti di Venezia., per questo posso assicurare che i cittadini del Friuli Venezia Giulia avranno lo stesso trattamento dei cittadini di Venezia, così come anche tutti i cittadini colpiti nelle altre regioni dal maltempo». Lo ha detto ilgiunto a Trieste in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la regione, provocando danni a privati e attività commerciali lungo la fascia costiera da Trieste a Lignano. «Vi posso assicurare - ha aggiunto Borrelli - che da parte del Governo, anzi dei tre Governi con cui ho lavorato, non ho mai avuto indicazioni di privilegiare un territorio anziché un altro». «, servirà tempo», ha concluso. Giunto da Venezia, Borrelli si è spostato a Grado con i vertici della Regione per constatare gli effetti provocati dalla mareggiata.«Al primo Consiglio dei ministri utile ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per i vostri territori» ha detto inoltre Borrelli specificando che «oggi in Consiglio dei ministri andrà la dichiarazione dello stato di emergenza per il Comune di Venezia, ma andrà anche la dichiarazione del Friuli Venezia Giulia, così come quella del resto del Veneto e delle altre regioni». Borrelli ha poi ricordato che da inizio anno «Oltre a far fronte alle emergenze e alle calamità ormai sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici è necessario lavorare per prevenire». «Dovremo - ha precisato - lavorare tutti insieme per migliorare le nostre infrastrutture e aumentare la resilienza e la capacità di resistere dei territori. Bisogna – ha concluso - fare un gioco di squadra».