Maltempo, Bora fino a 120 km/h e primi fiocchi di neve sul Carso

TRIESTE - Sciarpe, berretti e guanti: è giunto il momento di tirarli fuori dagli armadi perchè il grande freddo si sta facendo sentire e non intende mollare la presa. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo,a causa di vento molto forte previsto a Trieste e nella zona carsica. Una depressione sulle Alpi - spiega la Protezione civile - spostandosi verso la Francia, favorisce sulla regione l'afflusso di aria umida da sud-ovest in quota e di aria fredda da nord-est al suolo; domani mattina passerà un fronte. Tra oggi e domani è prevista, in intensificazione da questa sera sul golfo di Trieste e sul Carso fino a molto forte, con raffiche che potranno raggiungere. Saranno probabili piogge in genere moderate ee nella prima mattina di domani. Dal pomeriggio attenuazione delle piogge e del vento. Mercoledì 21 il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile con gelate notturne sui monti anche a fondovalle e sulla costa soffierà Bora moderata.