Maltempo, bora forte fa crollare un'impalcatura all'alba: nessun ferito

TRIESTE - L'impalcatura di un palazzo in fase di ristrutturazione è crollata nella notte a causa delle forti raffiche di bora, iniziata nella tarda serata di ieri 5 gennaio. E' accaduto verso le 5.20 del mattino in via Udine 18. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Opicina che non segnalano persone coinvolte.

La Bora continuerà a soffiare forte anche questa mattina: secondo le previsioni di Osmer Fvg il cielo sarà coperto con possibile neve sul Carso. In giornata il sereno si estenderà dai monti verso il mare e sulla Costa soffierà Bora moderata.