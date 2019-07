Maltempo, affondano due barche: sommozzatori in azione

di E.B.

TRIESTE - Una squadra del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco e del personale nautico del Porto vecchio è intervenuta questa mattina, tra Molo Audace e Riva Tre Novembre, per il recupero di, a causa del maltempo. I sommozzatori, assistiti dal personale nautico, hanno collocato dei palloni gonfiabili intorno al natante per riportarlo in galleggiamento, la seconda imbarcazione verrà probabilmente recuperata con l’ausilio dell’autogrù. Sul posto la Capitaneria di porto.