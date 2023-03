TRIESTE - Colto da un malore mentre si trova in sella al suo scooter, il suo cuore smette di battere. Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 18 marzo, per una grave malore che lo ha colto mentre stava viaggiando in sella a uno scooter in via Carducci, all'altezza del civico 35, a Trieste. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di una automedica e di un'ambulanza. Il personale medico infermieristico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, poiché al malore è seguito un arresto cardiocircolatorio. Grazie alle tempestive manovra salvavita, il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Poi la corsa in codice rosso all'ospedale di Cattinara.