Malore improvviso, uomo di 62 anni muore a Mossa

GORIZIA - A Mossa questo pomeriggio, intorno alle 16:30 un uomo di 62 anni è stato colto da un improvviso malore. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. Purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.