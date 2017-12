di Paola Treppo ed Elisabetta Batic

La gravità della situazione è tale che sarà trasferita a Milano con l'elisoccorso per essere ricoverata al San Raffaele. La notizia è stata diffusa dalla Direzione di AsuiTs (ospedale di Cattinara).



A Trieste Nadia Toffa aveva più volte avvicinato, o ha tentato di avvicinare, anche la presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, con la quale c'è stata anche qualche schermaglia verbale anche in occasione dell'ultimo Vinitaly. In questi giorni non avrebbe comunque potuto incontrarla in quanto la governatrice del Fvg si trova in missione in Cina.



Nell'aprile dell'anno scorso aveva subito un intervento per la rimozione di un neo. Breve degenza e poi si era subito ripresa.

