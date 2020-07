Malore sul bus, viene soccorsa da 2 ispettori di Polizia in borghese

TRIESTE - Si sono incontrati per caso sull'autobus della linea 22 della Trieste Trasporti: il mezzo sta salendo via Rossetti,era appena ripartito dalla fermata dell'ex caserma ed era abbastanza affollato: d'un tratto una giovane donna, seduta alcuni metri dietro a loro, si è accasciata priva di sensi. I due Ispettori della Polizia locale si sono avvicinati per cercare di capire meglio la gravità della situazione - ogni operatore di Polizia Locale è anche abilitato al primo soccorso - e con l'ausilio della Sala operativa hanno attivato l'ambulanza giunta in pochi minuti per soccorrere la donna, in stato di incoscienza per tutto il periodo dell'attesa. In presenza dell'ambulanza e del bus fermo sul lato sinistro della carreggiata, i due Ispettori hanno continuato a dare la loro assistenza gestendo il traffico, seppur in borghese, fino a quando la situazione non si è risolta del tutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA