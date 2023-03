Dipendente pubblico si fingeva malato per fare il buttafuori in un locale notturno

TRIESTE - Era un dipendente pubblico ma si inventava un modo per arrotondare lo stipendio. Ha escogitato così di fingersi ammalato e, nel pieno delle sue forze e del suo vigore fisico, svolgeva nottetempo la professione di buttafuori per un locale mondano in voga negli anni 2000. La sua carriera ha avuto però breve durata, perché è stato scoperto durante un controllo che ha messo fine anche alla sua esistenza da posto fisso. Così le giornate del triestino 60enne trascorrevano nelle aule del tribunale, sino alla sentenza di condanna che è arrivata dopo 10 anni.

A rintracciarlo sono stati i Carabinieri di Villa Opicina che hanno scoperto l'uomo, ormai senza fissa dimora, che girovagava per la città. E' stato dunque arrestato perché deve scontare la pena definitiva di un anno in regime di detenzione domiciliare per il reato di truffa aggravata commessa a Trieste nel 2016.