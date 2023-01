Il Macbeth torna sul palcoscenico dopo dieci anni di assenza

TRIESTE - Torna a teatro venerdì 27 gennaio e fino al 5 febbraio, dopo dieci anni, lo storico allestimento di Macbeth del regista tedesco Henning Brockhaus con il Maestro Fabrizio Maria Carminati sul podio ed un cast italiano ed internazionale che unisce interpreti di provata esperienza a giovani leve nell’ormai consolidato stile del teatro lirico Giuseppe Verdi. Titolo assai popolare in città dal 1848 al 1873, Macbeth è rimasto poi ineseguito per quasi cento anni e nel Novecento ha visto solo tre allestimenti al Verdi. Questo Macbeth è, soprattutto per gli appassionati più giovani, appuntamento imperdibile in quanto vero masterpiece di un’imprescindibile filosofia interpretativa che ha segnato profondamente il secondo Novecento: un mondo violento ed illogico, usurato dalla brama di potere, con guerrieri zombies, inconsapevolmente morti, mossi solo dal desiderio di nuocere e giochi di luce sui veli, proiezioni, trasparenze, specchi animati dai proiettori: una vera antologia di quelle soluzioni visuali ancora considerate innovative ed al centro dell’arte teatrale nel mondo.

L’intero gruppo produttivo vede poi al lavoro nomi di altissima qualità, come la coreografa, ex attrice di Strehler, Valentina Escobar, la pluripremiata - anche a Hollywood - costumista per teatro, cinema e tv Nanà Cecchi, senza dimenticare le scene, magistralmente ricostruite da Benito Leonori, ex assistente di Brockhaus, di uno dei più grandi e geniali protagonisti del rinnovamento scenografico del secondo dopoguerra, il ceco Josef Svoboda. Nel cast spiccano voci come il soprano veneziano Silvia dalla Benetta mentre per Macbeth si alterneranno sul palco il baritono Giovanni Meoni ed il giovane coreano Leon Kim.