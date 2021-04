Luoghi del cinema in Fvg: nasce il portale per scoprirli

TRIESTE - Per scoprire i luoghi del cinema in Friuli Venezia Giulia è online da oggi - 29 aprile - il portale web “FVG Film Locations” - notizie, fotografie e informazioni su oltre 90 tra film, fiction, videoclip e spot girati in oltre 500 locations del Fvg tutte geolocalizzate. Uno spazio dedicato a residenti e turisti, con contenuti in italiano, inglese e tedesco, ricco di informazioni sui set e di notizie sui luoghi, ma anche di itinerari, suggerimenti e informazioni di servizio, con particolare attenzione al turismo slow e sostenibile. Un progetto di comunicazione digitale per far conoscere il Friuli Venezia Giulia, una delle più cinematografiche d'Italia, con gli “occhi” del Cinema. E dalla Film Commision regionale l’appello ai concittadini di suggerire nuove possibili location cinematografiche.Il portale si propone come un ampio contenitore di informazioni che accompagna gli amanti del cinema attraverso un primo viaggio digitale in Friuli Venezia Giulia e suggerisce diverse forme di esplorazione del territorio: in particolare le proposte di “FVG Film Locations” ben si combinano con un turismo “slow” (e in particolare con il bike tourism) per una scoperta dei luoghi del cinema in regione, anche di quelli meno noti. Un ampio progetto di comunicazione culturale e turistica che si muove in linea con le attuali tendenze del turismo specializzato e d’esperienza, sempre più attento alla qualità della vita e all’uso intelligente e selettivo del tempo libero.

“FVG Film Locations” presenta una selezione di oltre 90 tra film, fiction e videoclip girati in oltre 500 locations su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, e si propone come uno strumento per andare alla scoperta dei luoghi cinematografici del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, infatti, è stato scelto (e continua a esserlo) da registi di tutto il mondo: ha ospitato i set di celeberrimi film di personalità come Tornatore, Salvatores, Monicelli, Pasolini, Bellocchio, Coppola e molti altri ed è stato set di pellicole come “007 James Bond Zona Pericolo”, “Il Padrino – parte Seconda”, “Il paziente inglese” e di “Diabolik” (quest’ultimo di prossima uscita).

Molto ampia anche la sezione dei videoclip musicali, girati in particolare a Trieste (Tiziano Ferro, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Piero Pelù, Nek, Giuliano Palma), ma anche nella zona collinare della provincia di Udine (Vasco Rossi) e tra Monfalcone e Grado (Elisa). Una particolare sezione di “Itinerari speciali” propone diversi spunti tematici per viaggiare attraverso la regione (e i relativi set cinematografici) nel segno di alcune speciali caratteristiche: dalle leggende del territorio ai percorsi enogastronomici, fino alle proposte per i cicloturisti.Il sito accoglie anche la sezione “Vivi il Fvg”, in fase di implementazione, con informazioni relative all’ospitalità, all’accoglienza e al noleggio di bike sharing in regione, confermando uno sguardo attento al turismo sostenibile e alla valorizzazione del paesaggio.