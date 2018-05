Luna Rossa a Borgo San Rocco: al via gli allenamenti in mare

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGGIA - Il Team di Luna Rossa è ospite di Borgo San Rocco a Maggio fino a metà maggio per il periodo in cui sarà impegnato in una serie di sessioni di allenamento in vista della partecipazione alla competizione “52 Super Series”. "Nuova del Golfo", la società che sta curando la riqualificazione del complesso, seguirà in ogni dettaglio l'ospitalità della squadra e dell'imbarcazione TP52 Luna Rossa, i 22 componenti del Team infatti verranno ospitati negli appartamenti di Borgo San Rocco. Lo staff tecnico avrà a disposizione un ufficio nella passeggiata commerciale fronte porto e l'imbarcazione utilizzerà i posti barca ed i servizi del Marina Resort Per Borgo San Rocco questo evento sarà una prestigiosa anteprima della nuova Stagione estiva, che verrà inaugurata a giugno. Borgo San Rocco è una località famosa per tutti i diportisti italiani, e in particolare del: Porto San Rocco, infatti, è attrezzato con l’unico distributore di carburante per imbarcazioni da diporto dell’intera provincia, vero e proprio punto di riferimento per tanti croceristi in partenza e in arrivoNelle acque muggesane, Luna Rossa ha iniziato gli allenamenti in vista dei festeggiamenti di domenica 13 maggio a Trieste, in piazza Unità alle 12.30, dove il team presenterà la nuova avventura di Coppa America.