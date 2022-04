Litigano per il furto di un portafogli, spunta un coltello a lama da 9 cm

TRIESTE - Intervento della Polizia locale in via Scussa per una lite tra due giovani, all'origine, pare ci sia stata una reciproca accusa di furto del portafogli, iniziata la notte prima e ripresa alcune ore dopo, complice l'alterazione alcolica di uno dei due. Il Nucleo ha sedato gli animi e raccolto gli elementi per ricostruire l'evento. La violenza messa in atto ha avuto come conseguenza la perquisizione sul posto che ha accertato la presenza di un coltello a serramanico con lama a punta da 9 cm, posto sotto sequestro penale.