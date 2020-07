Lite violenta tra due nigeriani, uno era ubriaco: denunciato

TRIESTE - Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano. Personale della Squadra Volante della Questura, impegnato nel controllo istituzionale del territorio, lo ha notato avere una violenta collutazione con un suo connazionale in via San’Anastasio. Li hanno separati e soprattutto uno a fatica che continuava nella sua irruenza.I due hanno subito varie escoriazioni e sono stati curati dai sanitari del 118. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato e, visto il suo stato di alterazione alcolica, sanzionato amministrativamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA